"Nos Vacances en France" : à la découverte d'Occi, un village abandonné près de Lumio en Corse

Dans le nord de la Corse se dresse Occi, un village endormi et confiné pour toujours. Après avoir gravi les chemins du patrimoine, on découvre les pierres ocre des bâtisses et la chapelle réhabilitée. Le balcon face à la mer, quant à lui, offre une vue exceptionnelle. Pour visiter ce site, de nombreux hôtels à Lumio proposent des offres adaptées à tous les budgets. Par ailleurs, découvrez les conseils de Dominique Lagrou-Sempère sur les réservations des billets d'avion et de bateau. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/06/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.