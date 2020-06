"Nos vacances en France" : à la découverte du Comté, un fromage star

Au cœur du Jura, se trouve le secret de fabrication d'un excellent comté. Depuis quinze ans, Sylvain, fromager, partage chaque étape d'élaboration du fromage devant des visiteurs captivés. Il reproduit des gestes ancestraux pour obtenir un comté entièrement préparé à la main au feu de bois comme au siècle dernier. La découverte se poursuit par la dégustation de l'incontournable fondue et pourra être suivie par une balade autour des lacs de la région.