Nos vacances en France : à la découverte du Palais idéal du facteur Cheval dans la Drôme

A Hauterives (Drôme), le Palais idéal du facteur Cheval a été classé monument historique en 1969 par André Malraux. Cet étrange palais aux allures de temple hindou a rouvert ses portes après deux mois de fermeture. Un chef-d'œuvre de l'art naïf mais aussi un temple du rêve où l'esprit s'évade, et particulièrement apprécié par les enfants. Maison Picassiette, Musée du Tire-Bouchon... plusieurs idées de sorties vous sont également proposées par Dominique Lagrou-Sempere. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.