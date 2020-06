"Nos vacances en France" : camper au pied des châteaux de la Loire

Dans un camping à Contres (Loir-et-Cher), on vit au plus près de la nature du matin au soir. Un besoin pour certaines familles parisiennes, mais également des envies de liberté et de partage pour d'autres. Et en Sologne, les châteaux ne sont jamais très loin, comme celui de Cheverny. Il faudra débourser 45 euros la monture pour une demi-journée de promenade, et 90 euros l'hébergement de quatre personnes.