"Nos vacances en France" : comment faire du tourisme fluvial ?

Le tourisme fluvial allie la convivialité et le plaisir de découvrir les trésors du patrimoine français. Il suffit d'une courte formation pour partir en croisière. A l'issue de celle-ci, les apprentis matelots reçoivent un permis provisoire, valable pour le délai d'un séjour de deux jours à trois semaines. Le coût minimum est de 350 euros par semaine pour deux personnes. Il varie selon le standing des péniches, du nombre de personnes, mais également de la saison. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.