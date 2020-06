"Nos vacances en France" : découvrir la Corse de la meilleure des manières, en bateau

La Corse en bateau est synonyme de vacances de rêve, d'autant plus que naviguer autour de l'île est abordable. En haute saison, le prix à la semaine d'une location de catamaran, pouvant accueillir huit navigants, revient à 800 euros par personne. Mais les formules sont diversifiées pour satisfaire tous les besoins et convenir à tous les budgets. D'ailleurs, l'escapade en mer, seul ou en famille, reste un moment d'évasion et offre des souvenirs de vacances souvent inoubliables.