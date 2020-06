"Nos vacances en France" : des séjours au milieu des vignes bourguignonnes

Partir à la découverte de nos vignobles permet de passer des vacances autrement, mais pas que. En Côte d'Or, c'est également l'occasion de bien manger, de bien boire et surtout de dormir avec une vue sur les vignes. Les visiteurs se déplacent sur des gyropodes pour parcourir plusieurs dizaines de kilomètres sur les collines. Ils découvrent aussi les secrets de la terre et bénéficient d'une petite dégustation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.