"Nos vacances en France" : et si on essayait les chantiers créatifs cet été ?

Passer les vacances d'été dans l'Hexagone est une occasion de découvrir le patrimoine. À Saint-Sever-du-Moustier (Aveyron), comme un peu partout dans le pays, des chantiers créatifs sont proposés aux bénévoles de tout âge pour des séjours insolites. Mosaïque, maçonnerie, sculpture... le choix est large et tout est encadré dans les règles de l'art. Qu'en est-il de l'hébergement et du coût ? Découvrez également d'autres bons plans pour les vacances avec Dominique Lagrou-Sempère.