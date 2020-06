"Nos vacances en France" : et si on louait un cabanon de pêcheurs ?

Pour partir à la découverte des Calanques, accessibles uniquement par bateau, il faut compter entre 16 et 40 euros au départ de Marseille ou de Cassis. A Malmousque, ancien quartier de pêcheurs, les touristes vivent au rythme de la mer et de ses traditions. Sur place, la location des cabanons datant d'il y a un siècle coûte 90 euros la nuit avec l'impression de dormir sur l'eau. Et dans le quartier des Goudes, on peut savourer les délices de la mer au bord de l'eau. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.