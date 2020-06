"Nos vacances en France" : et si on louait un mobil-home cet été ?

Pour bien se détendre cet été, pourquoi ne pas opter pour des vacances pas chères en mobil-home, dont le confort séduit de plus en plus. Dans le camping "Le Point du Jour" à Merville-Franceville-Plage (Calvados), le prix varie entre 700 et 1 000 euros par semaine selon le nombre de résidents. L'endroit parfait pour un séjour en famille ou entre amis avec comme seul mot d'ordre : la décontraction. Découvrez également les bons plans de Dominique Lagrou-Sempere en la matière. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/06/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.