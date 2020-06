"Nos vacances en France" : et si on louait une cabane de pêcheur dans le Nord ?

Situé à moins de trois heures de Paris, Ohain (Nord) promet un séjour chaleureux dans une cabane de pêcheur. Cette dernière offre tout le confort au coin du feu, une jolie chambre et le calme à l'état pur. Comptez 130 euros la nuit, ou 700 euros la semaine, pour louer l'étang, la cabane, la terrasse en bois, le bain nordique et un petit-bois. Sans avoir besoin d'un permis, cet endroit est également le repère des amateurs de pêche. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.