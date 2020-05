"Nos vacances en France" : et si vous partiez en camping-car ?

Depuis le déconfinement, Francis Rebelo, loueur de camping-car, a vu arriver beaucoup de clients qui ont envie de voyager autrement. Gérard Couté, retraité, en possède un depuis plus de quinze ans. Selon lui, le camping-car est la meilleure solution pour passer de bonnes vacances en cette période de Covid-19. Il nous livre quelques conseils pratiques pour bien préparer un voyage en camping-car.