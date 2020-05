"Nos vacances en France" : "La Yourte du Sancy", un bon plan avec un petit air de Mongolie

À quelques jours de recevoir ses premiers vacanciers, Cédric Leroy-Merlet s'active pour que tout soit prêt à "La Yourte du Sancy". Entre 120 et 150 euros la nuit, 27 mètres carrés sont à la disposition du client avec le sentiment d'être seul au monde au beau milieu des montagnes. Si la contemplation et le repos ne suffisent pas, les sentiers de randonnée sont omniprésents aux alentours de la ourte. Découvrez également d'autres yourtes pour passer des vacances inoubliables dans l'Hexagone. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.