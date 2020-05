"Nos vacances en France" : les bons plans pour une randonnée dans les Pyrénées

Après les fermes du Puy-de-Dôme et les hébergements insolites sur la Loire, c'est à Arrens-Marsous (Hautes-Pyrénées) que nous vous emmenons pour un bain de fraîcheur et de bons plans pour vos vacances d'été. Vous pourriez notamment y faire une belle randonnée qui démarre au lac du Tech vers ceux du Val d'Azun. La balade est l'occasion d'admirer le paysage montagnard. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.