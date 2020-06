"Nos vacances en France" : un bivouac dans le massif des Bauges

Dans le massif des Bauges (Savoie), le bivouac souterrain se pratique toute l'année, à partir de 150 euros par personne. Facilement accessible aux familles, la cavité se trouve à 20 minutes de marche et peut accueillir huit personnes au maximum. Un spectacle son et lumière sous une constellation de gouttes d'eau est garanti pendant la visite. C'est le guide lui-même qui prépare le repas à base de produits locaux. Découvrez également d'autres bons plans pour un bivouac dans l'Hexagone. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.