"Nos vacances en France" : un parcours dans les arbres pour refaire de l'exercice

Se ressourcer et reprendre contact avec la nature, c'est possible à petit prix. A Chouzy-sur-Cisse (Loir-et-Cher), un parcours de 180 mètres situé à six ou huit mètres au-dessus du sol est proposé. Dans les passages des filets, vous pouvez profiter d'une vue sur la forêt et d'un repos en hauteur. L'activité coûte quinze euros pour un adulte et dix euros pour un enfant.