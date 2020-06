"Nos vacances en France" : un petit tour à Saint-Tropez sans se ruiner ?

En été, le camping est le moyen le plus économique pour se loger à Saint-Tropez : on peut y installer sa tente pour 30 euros la nuit. Au-delà de la beauté de la nature, la ville doit aussi sa notoriété à son ancienne gendarmerie transformée en musée, qui vous replonge dans l'univers si drôle de Louis de Funès. Et pour plus de tranquillité, rien de mieux qu'une randonnée sur le sentier du littoral, qui longe une côte encore sauvage et préservée avec de petites plages dissimulées dans les rochers.