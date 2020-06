"Nos vacances en France" : un séjour en refuge dans la vallée des Belleville

Le Refuge de Plan Lombardie est accroché à flanc de montagne dans un décor grandiose et sauvage. L'endroit est une destination de vacances qui privilégie le confort en famille ou entre amis. L'ancien chalet d'alpage possède 21 lits répartis en cinq chambres. Il faut compter 47 euros par personne pour le dîner, la nuit et le petit déjeuner. Ce séjour permet également de découvrir un univers authentique et de déguster le célèbre beaufort.