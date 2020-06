"Nos vacances en France" : un séjour insolite dans une roulotte en Camargue

La roulotte est un hébergement insolite qui allie confort et tradition gitane. Au cœur du Parc régional de Camargue se trouve un lieu hors du temps pour passer ses vacances dans ce type d'hébergement. Dans cette propriété de 24 hectares située à quelques kilomètres des Saintes-Maries-de-la-Mer, une piscine naturelle est mise à la disposition des vacanciers. Il s'agit également d'un point de départ idéal pour explorer la Camargue à cheval. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 12/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 12 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.