"Nos vallées", une chanson solidaire pour soutenir les sinistrés de la tempête Alex

Dans la vallée de la Roya, l'année 2020 restera marquée par les terribles intempéries d'octobre qui ont fait neuf victimes et 55 communes sinistrées. Pour venir en aide au département des Alpes-Maritimes, des artistes se sont rassemblés pour réaliser un single. "Nos vallées", c'est le titre de ce début d'année. C'est un hymne, des paroles et une musique que l'on fait sienne tout de suite. A Malaussène, l'initiative réchauffe les cœurs. "Elle est géniale je trouve. Il y a une belle solidarité", confie une passante. "Il faut penser que nous avons des petits villages et il faut qu'ils vivent. Et c'est grâce à ces gens-là qu'ils arrivent à vivre", affirme un autre. De Michel Boujenah à Noëlle Perna, en passant par Didier Deschamps, plus d'une cinquantaine d'artistes et de footballeurs se sont mobilisés. "Le but ultime c'est de ne pas oublier les sinistrés", affirme Stéphane Brunello, co-auteur du titre. Dès aujourd'hui, la chanson peut être téléchargée à moins de 1,30 euro. Les sommes récoltées seront reversées aux sinistrés.