Nos villages aux couleurs de l'automne

Tendre l'oreille et percevoir tous les sons, c'est le délice ordinaire d'un village qui s'enfonce dans l'automne, loin du tumulte estival. Au seuil des Gorges du Verdon, Moustiers-Sainte-Marie (Alpes-de-Haute-Provence) accueille ses derniers visiteurs, tous surpris de leur chance. Des lumières plus froides et des couleurs plus chaudes, une source d'inspiration pour le faïencier. Heureux, lui aussi, de retomber dans la sérénité la plus parfaite. Dans un coin de l'atelier, la décoratrice se projette sur la saison suivante. C'est le début du passage en hibernation, alors prière de ne pas déranger. Voilà l'arrière-pays provençal, engourdi par le froid hivernal, figé dans une torpeur mélancolique mais régénératrice. Dans le Midi gâté par le soleil, la parenthèse semble toujours brève. C'est ainsi qu'arrive le printemps dans le Luberon, un peu sans crier gare. Les fleurs et les abeilles sonnent la résurrection des vergers et de la petite commune de Bonnieux (Vaucluse). Sur les sentiers et dans les ruelles, il n'y a pas encore de promeneurs. TF1 | Reportage O. Santicchi