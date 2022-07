Nostalgie : ils rejouent les embouteillages d'antan

Nous sommes en 1960, c'est jour de départ de vacances, donc jour de bouchon à Bourbonne-les-Bains. Un embouteillage plutôt joyeux qui a tout de suite rappelé des souvenirs aux plus anciens. "Quand il y a avait des bouchons, on ne pouvait pas sortir de la ville. Ça nous faisait du boulot, car comme j'étais garagiste Renault, je dépannais les Renault", "C'est super, ça rappelle nos 20 ans", témoignent les habitants. Ce moment de nostalgie automobile, on le doit à tous ces collectionneurs passionnés de voitures anciennes. Chaque été, ils prennent un vrai plaisir à se retrouver pour recréer l'ambiance des départs en vacances. C'est notamment le cas d'Isabelle et Marc, venus de Belgique avec leur 403. Sur la route nationale 74, qui relie la Lorraine à Bourgogne vers le sud, les 2CV rattrapaient les tractions, et les plus chanceux voyageaient en décapotable. Tous sont prudents, car même sans limitation de vitesse à l'époque, les contrôles de gendarmerie étaient nombreux. Plus agréable sur la route des vacances, il y a la traditionnelle pause pique-nique. Une petite sieste s'ensuit, puis il faut déjà reprendre le volant pour dévaler les 600 km jusqu'à la mer. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly, C. Nova