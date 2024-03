Nostalgie : le Cercle des poètes disparus au théâtre

Une ovation tous les soirs, le Cercle des poètes disparus joue à guichets fermés depuis presque deux mois. Un public bouleversé par l’histoire d’un professeur de lettre, John Keating. Un homme qui veut éveiller les consciences de ses élèves. Cette pièce était un pari risqué. Difficile d’adapter dans le pays un film culte américain. Sorti en 1989, le Cercle des poètes disparus fut un succès mondial et offrit l’un de ses plus grands rôles à Robin Williams. "Le message principal de ce film, c’est : ayez le courage de devenir vous-mêmes. Et c’est vrai que c’est un message qui, à n’importe quelle époque, je pense, raisonne", affirme Maxime Hurigen, acteur. Le metteur en scène, Olivier Solivérès, fan absolu du film, a mis plus de dix ans pour convaincre les Américains de céder leur droit. Il a pris le temps de créer un esprit de troupe entre les acteurs. À charge pour eux de convaincre le public. Fidèle au film, avec une pointe de modernité, la pièce remporte un tel succès qu’il est prévu une tournée dans l’Hexagone l’an prochain. TF1 | Reportage S. De Vaissiere, D. Blondeau