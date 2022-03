Notre baguette va-t-elle changer de goût ?

La baguette, emblème de la gastronomie française, sera bientôt moins salée. Mettre 10 % moins de sel, c’est l’engagement de la filière, dans un souci de santé publique. C’est une bonne nouvelle pour les clients de cette boulangerie dijonnaise. Tous sont fidèles à leur boulangerie du quartier. Ils ne craignent pas de trouver leur pain plus fade. Pourtant, dans le Fournil, juste à côté, Anthony Héliot, artisan boulanger, sait que quelques grammes de sel en moins, changeront bien le goût de ses baguettes. Les boulangers français avaient déjà réduit la quantité de sel de deux grammes, il y a quelques années. Pour atteindre l’objectif de quinze grammes par kilo de farine, Anthony diminuera les proportions petit à petit, afin que les palais s’habituent et pour ne pas perdre ses clients. Eau, farine, levure et sel, les ingrédients sont simples. Alors, pour conserver le bon goût du pain, il réalisera une fermentation plus longue. TF | Reportage E. Payro, G. Martin