Notre-Dame : à la recherche des chênes pour la reconstruction

Il y en a 58 dans la forêt de Ferrières-en-Brie... 58 troncs de chêne de plus de dix mètres de long qui attendent de partir en scierie. Ils sont tous marqués d’un pochoir qui fait la fierté des forestiers. "C’est déjà une belle utilisation et encore plus noble sur Notre Dame", affirme l'un d'entre eux, Loïc Éon. Il ajoute d’ailleurs qu’il en est fier. Le cahier des charges des monuments historiques était précis : des troncs droits sans nœuds, et d’un diamètre conséquent, soit 1m10 pour les plus gros. C’est l’Agence des espaces verts d’Île-de-France qui a pris l’initiative d’offrir ces arbres d’une valeur marchande de plus de 120 000 euros. Ces chênes ont été abattus en mars dernier, avant la montée de sève. Des arbres qui, pour la régénération des forêts, auraient été de toute façon coupés. Il vous suffira de regarder ces images filmées avant l’incendie de Notre-Dame pour imaginer ce que deviendront ces chênes de la région parisienne, tous destinés à la reconstruction à l’identique des flèches de Viollet-le-Duc.