"Notre Dame brûle" : les premières images du tournage du film de Jean-Jacques Annaud

C'est l'un des tournages les plus ambitieux de l'année. Jean-Jacques Annaud s'est mis en tête de constituer heure par heure l'incendie de Notre-Dame de Paris. Dès le 15 avril 2019, le jour du drame, le réalisateur a su que l'événement deviendrait un long métrage. Il confie avoir dit à son épouse qu'une "bande de crétins" iraient se précipiter pour en faire un film. "Et le crétin, c'est moi", rajoute le réalisateur. Pour l'heure, il est impossible de tourner dans Notre-Dame de Paris. Qu'à cela ne tienne, la cathédrale Saint-Étienne de Bourges ressemble beaucoup à sa grande sœur. Même style gothique, même époque, il a fallu en revanche rajouter des éléments de décor. Jean-Jacques Annaud voit les choses en grand. Pour son premier jour de tournage, pas moins de 160 figurants et acteurs parlant les langues du monde entier ont été mobilisés. Leur mission est de faire revivre les dernières heures touristiques de Notre Dame. L'incendie, quant à lui, sera filmé en studio dans des décors reconstitués. Clap de fin dans trois mois.