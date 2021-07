Notre-Dame : cette maquette de la cathédrale a demandé huit mois de travail

C'est un peu comme si l'on entrait dans l'intimité de Notre-Dame de Paris au cœur de la charpente. Comme si l'on se faufilait dans les branchages de cette forêt partie en fumée le 15 avril 2019. Dix charpentiers des Compagnons du devoir ont réalisé cette réplique. Il s'agit d'une maquette au vingtième pour le travail de fin d'apprentissage pendant le tour de l'Hexagone. Plus de 5 000 pièces de bois qui reproduisent fidèlement la charpente de l'édifice telle qu'elle était. Les proportions sont juste parfaites. "On a estimé le devoir de mémoire dans tout ça et de restituer cette charpente qui a été détruite", explique Jérôme Carraz, un des Compagnons du devoir. Après une présentation au Grand Palais Éphémère pour le Forum du Bois, cette exposition partira en itinérance comme les Compagnons sur les routes du pays. L'occasion de montrer les techniques employées par les bâtisseurs du Moyen Âge. Pendant ce temps à Notre-Dame de Paris, les travaux de sécurisation se poursuivent. D'autres charpentiers sont à l'œuvre dans la nef et dans le chœur pour installer des cintres de bois afin de soutenir les voûtes de la cathédrale.