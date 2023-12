Notre Dame de Paris : il est revenu le temps des cathédrales

Garou, Daniel Lavoie, Patrick Fiori et leur chanson "Belle", c’était il y a 25 ans, et on ne les a pourtant pas oubliés. "Notre Dame de Paris" fut immédiatement un succès. La comédie musicale a eu 600 000 représentations dans le monde avec plus de seize millions de téléspectateurs et un spectacle adapté en dix langues. Aujourd’hui, ce spectacle musical revient à Paris, là où il est né. En un quart de siècle, plusieurs Esmeralda ou Quasimodo, mais le même archidiacre Frollo, Daniel Lavoie, qui n’a pas pris une ride. Le casting évolue avec des jeunes chanteurs à voix de toute nationalité. Damien Sargue dans le rôle de Phoebus était là à la première, comme doublure de Patrick Fiori. Aujourd’hui dans le public, la jeune génération bercée par des chansons mondialement connues, découvre le spectacle. "Notre Dame de Paris" est bien partie pour encore quelques décennies de succès. TF1 | Reportage M. L. Bonnemain, M. Derre