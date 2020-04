Notre-Dame de Paris : le chantier de réfection à l'arrêt

À cause du coronavirus, le chantier de restauration de Notre-Dame est à l'arrêt depuis le 16 mars. Une fois par semaine, une équipe de cordistes assure une tournée d'inspection de la cathédrale. Avec une présence réduite au strict minimum, un système de laser et une centaine de capteurs y ont été installés pour détecter à distance le moindre mouvement de la structure. Durant l'inspection, les cordistes respectent la distance de sécurité et portent un masque pour se protéger.