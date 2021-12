Notre-Dame-des-Fontaines, la "chapelle Sixtine" des Alpes-Maritimes

Le joyau se mérite. Une longue remontée de la vallée de la Roya, ravagée par la tempête Alex il y a un an, puis à flanc de paroi, une route de traverse en direction des Cimes. Là, des ouvrages séculaires ont résisté. De gorges en collines d'une beauté fulgurante sous la neige, nous arrivons à Notre-Dame-des-Fontaines, seule au milieu de nul part. Un écrin banal et austère. Rien ne laisse imaginer ce qu'il renferme. Mais après un tour de clé, c'est un choc. On découvre 220 mètres carrés de fresques pour enseigner la vie du Christ à une population, qui majoritairement, ne savait pas lire. Voilà donc la fameuse Sixtine des Alpes comme on la surnomme. Elle a été érigée au XIIIe siècle après un tremblement de terre qui aurait provoqué la disparition des sources. La comtesse locale aurait alors eu une vision. Selon Valentina Sorbara, guide touristique à la Brigue (Alpes-Maritimes), elle a rêvé de la vierge qui lui a dit de construire une église pour que la source réapparaisse. Le miracle s'est opéré la nuit de Noël. TF1 | Reportage A.M Blanchet-Bouchet, J.F Drouillet