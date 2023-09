Notre-Dame retrouve sa charpente

En arrivant à Saint-Laurent-de-la-Plaine (Maine-et-Loire), on pourrait s'attendre à trouver l'église au milieu du village, mais c'est un autre monument éphémère qui s'expose : le cœur et l’apside de Notre-Dame de Paris que les charpentiers viennent tout juste d'achever. Avant qu'elle ne soit démontée et ne prenne le chemin de Paris, la charpente a été bénie par l'évêque d'Angers (Maine-et-Loire). Pendant huit mois, 800 pièces de chênes fraîchement coupées ont été taillées pour produire ce chef-d'œuvre du XIIIe siècle. La charpente de la nef et du cœur est reproduite à l'identique jusque dans les techniques, comme au Moyen Âge. Pour vérifier que tout s’emboîte, il faut lever à blanc ces grands triangles qu'on appelle les fermes. Quelques jours plus tard, l'équipe se retrouve sur le toit de Paris. Environ 500 personnes travaillent en ce moment sur le chantier de la reconstruction. Du haut de l’échafaudage, on peut voir l'ampleur du travail qu'il reste à accomplir. TF1 | Reportage M. Izard, D. Salmon, B, Lachat