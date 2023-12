Notre-Dame retrouve sa flèche : les coulisses d'un chantier hors normes

Une pièce de bois, la pointe d'une flèche accrochée aux nuages dans le ciel de Paris. C'est la promesse d'un voyage sur le chantier, au cœur de la reconstruction. Notre-Dame est l'histoire d'une ascension. Elle ne songe qu'à s'élever et nous tachons de suivre le rythme. Nous voici à 34 mètres du sol, au-dessus des voûtes, dans la broussaille métallique qui masque le tabouret, le socle de la flèche. À 48 mètres, nous retrouvons l'architecte en chef, Philippe Villeneuve. Nous sommes à 69 mètres. Ici, tout est surdimensionné, même les émotions. "C'est le chantier de ma vie, c'est extraordinaire", confie l'un des ouvriers. Maintenant, nous arrivons à 75 mètres, au-dessus des tours. Entre la flèche et le ciel, les échafaudeurs ont toujours une hauteur d'avance. Nous voilà enfin à 80 mètres. Sur la nef, d'autres charpentiers et échafaudeurs travaillent. Philippe Villeneuve rêve de revoir Notre-Dame telle qu'elle était, comme si elle n'avait pas brûlé. Mais il faut patienter encore un peu, avancer pas à pas pour suivre l'ascension. TF1 | Reportage B. Lachat, D.Salmon