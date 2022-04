Notre-Dame : s’immerger dans l’histoire de la cathédrale en VR, une expérience impressionnante

Sous les voûtes du Collège des Bernardins à Paris, bâties en même temps que les tours de Notre-Dame, commence un voyage. On revit, heure par heure, le soir de l’incendie. Et par le biais de la réalité augmentée, on entre dans l’histoire de la cathédrale, comme dans un jeu d’enfant. On peut ainsi revenir en 1165, au moment où, sur les lieux d’une ancienne église, ont été creusées les fondations de la plus célèbre des cathédrales mythiques. On traverse les époques, la tablette au bout des bras. En 1241, les statues des portails étaient peintes de multiples couleurs. Des historiens ont validé chaque étape de la conception. Et l’on se retrouve au cœur du chantier actuel. Plus de 860 ans après, elle est toujours en travaux. Chacun fait son itinéraire. Par exemple, on peut faire un arrêt sur les techniques de construction des voûtes et de la fameuse croisée d’ogives. En attendant la renaissance de la flèche, les grandes heures et les grands hommes de Notre-Dame revivent dans le regard des enfants. TF1 | Reportage M. Izard, D. Salmon