Notre-Dame : toujours pleine d'émotions une fois à l'intérieur

Si certains veulent éviter de faire du neuf, d'autres souhaitent prendre le temps de repenser à reconstruire Notre-Dame à l'identique. Beaucoup de passion continue d'entourer la loi qui a été examinée à l'Assemblée à ce propos. À près de trois mois suivant l'incident, les dégâts sont immenses et les émotions sont toujours considérables quand on a l'occasion d'y pénétrer. À cause de la présence de poussière de plomb, des protocoles stricts sont à suivre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/07/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.