Notre équipe dans Gaza, avec l'armée israélienne

Nous sommes avec la brigade 828 qui sécurise ce corridor humanitaire établi par l'armée. Nous ne sommes pas autorisés à approcher plus près. Le commandant de brigade lance un message en hébreu ou en anglais, au cas où d'éventuels otages israéliens ou étrangers se trouveraient parmi les civils palestiniens. L'armée est convaincue que le Hamas tente d'en déplacer vers le sud. Aucune réponse. Ici, le désespoir est silencieux. Sans bruit, des hommes, des femmes et des enfants lèvent leur passeport, puis ils lèvent les mains. Ils sont au moins 10 000 à fuir chaque jour. Certains viennent de l'hôpital Shifa, le plus grand de Gaza, où se situe désormais le champ de bataille. L'armée israélienne y localise le quartier général du Hamas. Autour du corridor d'évacuation, l'armée israélienne poursuit sa campagne de frappes d'une ampleur inédite dans la bande de Gaza. Au moins 10 000 civils palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre. TF1 | Reportage G. Debono, L. Prevost