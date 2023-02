Notre littoral menacé par la montée des eaux

Avec la montée des eaux, voici où notre littoral va reculer d'ici 2050. D'abord, le Nord et la Normandie seront touchés de plein fouet par l'érosion des falaises. Dans 30 ans, ces maisons de Criel-sur-Mer (Seine-Maritime) pourraient avoir disparu. Plus à l'Ouest, la pointe du Hoc en subit déjà les conséquences. Le site a énormément changé. Si la Normandie, mais aussi la Bretagne et la façade atlantique sont en danger, c'est parce que plusieurs centaines de milliers d'habitants vivent sous le niveau de la mer. Des communes entières vont-elles être submergées ? "Il y a une soixantaine de communes où on observe un recul du trait de côte qui est supérieur à 1,5 mètre par an", explique Françoise Vimeux, climatologue. Parmi les villes qui vont être particulièrement affectées, il y a Lacanau en Gironde. Dans dix ans, la plage centrale aura totalement disparu. Des bars et des commerces vont devoir déménager. La Méditerranée n'est pas épargnée. En première ligne, la Camargue, plus grande zone humide du pays, les Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône) pourraient devenir une presqu'île. TF1 | Reportage V. Dépret, N. Mariel