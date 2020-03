"Notre objectif est de protéger la santé des Françaises et des Français", Edouard Philippe

Face à la propagation du coronavirus dans le pays, le Premier ministre se veut rassurant. "Nous sommes en train de mettre en oeuvre une stratégie qui consiste à retarder au maximum le moment où le pic épidémique est le plus important", a-t-il affirmé. Il rajoute que le but du gouvernement est de protéger la santé des Français, mais aussi de préserver la continuité de la vie de la nation. Quelles principales mesures le gouvernement a-t-il prises ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.