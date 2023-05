Notre planète : grand ménage de printemps au bord des routes

Ce jour-là, ils sont une trentaine réunis pour nettoyer les routes de leur village. Chaque année à Uttenheim, ces bénévoles alsaciens donnent de leur temps pour faire le grand nettoyage de printemps. Il y a les ordures jetées par les automobilistes et les chauffeurs routiers. Les bénévoles retrouvent aussi des pneus et des déchets plus surprenants : "ça, c'est des pièces de voitures, des colonnes de direction, des amortisseurs". En Meurthe-et-Moselle, voici ce que l'on peut ramasser en seulement dix jours le long d'une route. Au printemps, Samir et ses collègues doivent passer de nombreuses heures à lutter contre cette pollution. Chaque année, 350 tonnes d'ordures sont collectées aux abords des axes départementaux de la Meurthe-et-Moselle. C'est une mission de plus pour les agents, une surcharge de travail bien inutile. Les ordures sont souvent abandonnées dans la nature pour éviter le recyclage en déchetterie, car il est parfois payant. Les bénévoles expliquent qu'après leur passage, la route est à nouveau souillée en deux semaines à peine. Ils en appellent au civisme de chacun. TF1 | Reportage G. Gruber, J. Pasquier