Notre planète : la serre sur le toit qui chauffe l'immeuble

Depuis un mois, l'eau de l'appartement de Mohamed Guirassy n'est pas chauffée comme d'habitude. Cette innovation est la bienvenue pour ce père de famille. "Au niveau économie, on le sent vraiment", confie-t-il. Dans cet immeuble, l'eau chauffe dans une serre, tout juste installée sur le toit du bâtiment qui date des années 70. Le soleil chauffe la serre. L'air chaud est alors récupéré. L'objectif étant de couvrir 80% des besoins de l'immeuble. Cette énergie gratuite permet de réduire le budget d'eau chaude de chaque locataire. Une économie de l'ordre d'une centaine d'euros par an pour un budget total de 200 euros par habitant. La chaleur de la serre profite aussi aux légumes. Simon est maraîcher. Avec son équipe, ils expérimentent l'agriculture urbaine dans des bacs en bois. De plus, la récolte est bonne grâce à la hauteur de la serre. L'expérimentation permet aux habitants du quartier de récolter gratuitement les légumes avec Simon. En hiver, la chaleur du bâtiment remontera dans la serre et pourra à son tour continuer à faire pousser les légumes. TF1 | Reportage M. Monnier, F. Bourdillon