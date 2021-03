Nous gardons de plus en plus d'argent liquide à la maison

C'est une énigme étonnante. Sur la totalité des billets en circulation en Europe, seuls 20% serviraient de moyen de transaction. La Banque centrale européenne s'interroge, où sont passés les 80% restants ? Dominique est un adepte de l'argent liquide, par conviction contre le système bancaire mais aussi par habitude et facilité. "Je fais une réserve d'argent chez moi et je le sors de temps en temps. Et puis, je ne paye pas de frais sur les banques et donc sur mes transactions et ça me convient très bien", explique Dominique. Avec 141 milliards d'euros de nouveaux billets en circulation en 2020, c'est une hausse de 11% en un an, soit le double d'une année normale. Thierry retire en moyenne 500 euros tous les mois. Il préfère la carte bancaire à l'argent liquide. Si le paiement par carte bancaire est de plus en plus privilégié, certains consommateurs préfèrent le liquide pour sécuriser l'argent du quotidien. Cela prouve que malgré les prédictions des experts, les billets ne sont pas encore une espèce en voie de disparition.