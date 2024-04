"Nous, les Leroy" : couple au bord de la crise de nerfs

C'est leur première collaboration au cinéma et cela commence par une dispute. Charlotte Gainsbourg et José Garcia incarnent un couple au bord de la rupture. Un seul des deux y croit encore. "J'avais essayé de me battre jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la promo pour qu'elle se dise, c'est l'homme de ma vie", explique José Garcia. "Nous, les Leroy" emprunte le ton de la comédie, mais aborde un sujet sérieux. Lorsque les enfants partent, les parents se retrouvent face à face. "Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup du départ des enfants. Et c'est énorme ! Un changement radical ! Moi, toutes les obligations des enfants, je n'aime que ça ! ", s'exprime Charlotte Gainsbourg. Un film road-movie que le réalisateur a choisi de tourner dans des zones périphériques. "C'est exactement, c'est qu'on a l'habitude de voir dans les films américains, et qu'on ne fait pas en France", rajoute José. "Nous, les Leroy" est le premier film d'un jeune réalisateur. Il a remporté le Grand Prix du Festival de l’Alpe d’Huez. TF1 | Reportage S. De Vaissière, M. Gatineau