Nouveau Conseil de défense : que va dire Emmanuel Macron ?

L'intervention du président de la République est toujours la marque d'un moment de gravité. D'après notre journaliste Marie Chantrait, c'est ce que souligne l'entourage du chef de l'Etat. A noter que ce dernier va annoncer de nouvelles mesures ce mercredi soir. Par ailleurs, Emmanuel Macron compte donner un cap et tracer une nouvelle trajectoire. Quid de ces nouvelles mesures ? L'histoire nous a appris à rester très prudents. Parmi les mesures annoncées, certaines pourraient être au niveau national. La question majeure est celle de la fermeture des écoles demandée par de nombreux élus. Elles pourraient peut-être fermer sur tout le territoire dès ce vendredi. Ce qui consisterait finalement à avancer les vacances scolaires de Pâques pour au moins deux zones. Le confinement pourrait être plus strict avec un durcissement de l'attestation dans les départements concernés. Les déplacements inter-régionaux pourraient également être interdits. Un point sera aussi fait sur la vaccination et les publics prioritaires.