Nouveau Conseil de défense sanitaire : à quelles annonces doit-on s'attendre ?

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal vient de l'annoncer, c'est la fin du masque en primaire dans certains départements. Il s'agit de ceux qui disposent d'un taux d'incidence en dessous de 50. Cette mesure sera en place à partir du lundi 4 octobre. Ensuite dans les écoles, certains seuils et certaines jauges seront bougés. En revanche, du côté du pass sanitaire, rien ne change. Il est maintenu et aucune urgence n'est en vue de ce côté-là comme l'a confié le porte-parole du gouvernement. Celui-ci évoque même la prolongation de cet outil juridique au-delà du 15 novembre. C'est la date fixée pour une nouvelle loi et pour pouvoir prolonger l'état d'urgence sanitaire. Le gouvernement retrouve alors des mesures territorialisées au compte-gouttes. Il est aussi obligé de relâcher en quelque sorte la pression parce qu'il y a aujourd'hui plus de 40 départements qui sont en dessous du seuil d'alerte.