Nouveau Conseil de défense sanitaire : en direct de l’Elysée

Ce mercredi, un Conseil de défense sanitaire s'est tenu à l'Elysée pour faire face à la cinquième vague fulgurante. Alors, les Français s'attendent à de nouvelles mesures. Malgré le fait que le gouvernement évoque la gravité de la situation, il n'est pas question de reconfinement ou de couvre-feu. De nombreux sujets ont été débattus dans la matinée en Conseil de défense. Parmi eux, la fameuse dose de rappel pour les plus de 40 ans. La Haute Autorité s'est prononcée pour, mais la question de l'ouvrir à tous les adultes se pose encore. Il y a également le retour du port du masque en intérieur, même dans les lieux où le pass sanitaire est exigé, mais également en extérieur, dans les lieux où la concentration de personnes est importante. Il est aussi question de faire évoluer le protocole sanitaire à l'école et renforcer les contrôles aux frontières. Avant de trancher sur ces points, le gouvernement met en scène une forme de consultation. Il va recevoir les parlementaires, les associations de maires et même les partenaires sociaux dans les prochaines heures. Une conférence de presse pourra se tenir jeudi autour d'Olivier Véran. TF1 | Duplex M. Chantrait