Le nouveau contrôle technique, fortement redouté par les automobilistes

Les automobilistes l'avaient appréhendé et il sera bientôt effectif. D'ici le 20 mai, les nouvelles dispositions du contrôle technique s'appliqueront. Celui-ci sera donc plus pointilleux et plus cher aussi. Pour ne pas se faire recaler, les automobilistes se ruent donc vers les centres spécialisés. En effet, on ne badine pas avec ces nouvelles réglementations. Le nombre de points à vérifier passera de 123 à 131, et le degré de pollution du véhicule entrera également dans la ligne de compte du contrôle. Est également apparue la notion de défaillance critique. Si un élément de sécurité est mis en cause, la voiture devra être réparée au plus vite, c'est-à-dire le jour même du contrôle et avant minuit, sous peine de rouler sans assurance.