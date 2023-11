Nouveau déluge : avec les sinistrés désemparés

Jusqu’à 50 centimètres d’eaux, la rue Saint-Gengoult est presque entièrement submergée. Ce vendredi matin, la Croix-Rouge vient évacuer les résidents. À peine le temps de dire au revoir à son voisin Geoffroy, Roseline, 80 ans, est prise en charge par les secouristes. Elle ne voulait pas quitter son domicile, mais sans gaz et sans électricité, elle ne pouvait plus rester. Au numéro 29, c’est la deuxième fois qu’on évacue. "On habite Étrelles (Ille-et-Vilaine), dans la vallée de la course. Et comme on était en alerte, on devait quitter, pareil, la maison, donc on est venu se réfugier chez ma fille… Là, on est obligé de repartir", explique une femme. Au numéro douze, il n’y a plus rien à faire, la boulangerie est inondée. La crue réveille les solidarités. "C’est les voisins. On se voit dans des moments comme ça. D’habitude, on est chaud au travail", affirme David, un riverain. Il est l’un des derniers habitants à rester dans la rue Saint-Gengoult où, en fin de matinée, le niveau de l’eau continuait de monter. TF1 | Reportage T. Misrachi, Q. Danjou, F. Amzel