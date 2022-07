Nouveau gouvernement Borne : qui part, qui reste, qui arrive

Les premières passations sont en cours. Ce nouveau gouvernement, élargi à 42 membres nommés ce lundi, est totalement paritaire. Si l'on compte la Première ministre, il est composé de 21 femmes pour 21 hommes. Certains ministres sont issus de la gauche à l'instar d'Olivier Klein, le maire de Clichy-sous-Bois qui devient ministre de la Ville et du Logement. Quant à ceux qui viennent de la droite, on compte Caroline Cayeux, la maire ex-LR de Beauvais, devient la nouvelle ministre des Collectivités territoriales. Selon un conseiller de l'exécutif, le but était de s'appuyer sur des personnalités légitimes qui pourront chercher des majorités texte par texte. D'où quelques nouvelles têtes venues de la Société civile, de la Croix Rouge ou encore du secteur médical. Viennent ensuite ceux qui restent et changent de porte-feuille. Franck Riester, promu aux relations avec le Parlement. Il remplace Olivier Véran nouveau porte-parole. Reste aussi Christophe Béchu, mais à la Transition écologique. Enfin, il y a ceux qui reviennent : Geneviève Darrieussecq, Sarah El Haïry et Marlène Schiappa. Pour ceux qui sont sortis du gouvernement, ils ont tous été appelés personnellement par Emmanuel Macron. TF1 | Reportage I. Marie, V. Belgrand Barbier