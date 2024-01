Nouveau gouvernement : les coulisses de la matinée

Jamais un Conseil des ministres n'avait eu lieu dans ce petit salon. Il faut que ça se voie. À l’Élysée ce vendredi matin, il y avait les poids lourds indéboulonnables, et les nouveaux visages. Stéphane Séjourné au Quai d'Orsay, et surtout la plus attendue des photographes, Rachida Dati. Cette fidèle de Nicolas Sarkozy le sait, elle va devoir convaincre le monde de la culture. Comme un avertissement, sa prédécesseure, Rima Abdul Malak était accueillie par une franche ovation, lors de la passation un peu plus tôt. Dans son discours, Rachida Dati tente de rassurer. "Je comprends qu'elle puisse surprendre cette nomination, moi, elle ne me surprend pas", dit-elle avec conviction. Un journaliste demande "Madame Dati, vous êtes devenu macroniste ?". Cette question restera sans réponse. Autre passation, autre visage venu de la droite, Catherine Vautrin prend la tête d'un super ministère, Travail, Santé, et Solidarité. Désormais Premier ministre, Gabriel Attal a, lui, les clés de son ministère de l'Éducation nationale à Améle Oudéa-Castéra. TF1 | Reportage N. Gandillot, L. Zadjela, A. Tassin