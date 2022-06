Nouveau nom du stade de Lille : Décathlon 1 - Pierre Mauroy 0

Débaptisé, le Stade Pierre Mauroy va porter le nom d'une grande enseigne d'articles sportifs. Un baptême onéreux, puisque l'entreprise devra verser six millions d'euros pour que l'enceinte porte son nom pendant cinq ans. Mais les Lillois, eux, ne comprennent pas vraiment ce changement. "Ça ne sert à rien. C'est juste une histoire d'argent" ; "Stade Pierre Mauroy, je trouve que c'était bien. Je ne sais pas pourquoi ils veulent changer", lancent des passants. Dans un bar dédié au football lillois, en revanche, le changement de nom est plutôt une bonne nouvelle. Pour cause, de mémoire de supporters, Pierre Mauroy n'avait pas fait du football sa priorité. "En 1998, on a loupé la Coupe du Monde, puisque qu'on n'a pas été appuyé par la mairie de Lille" ; "On ne disait pas le Stade Pierre Mauroy, on disait le grand stade", confient deux d'entre eux. Et Lille ne fait que suivre une tendance, car l'année prochaine en Ligue 1, trois autres stades de grandes villes porteront également le nom d'une entreprise. TF1 | Reportage M. Fiat, T. Joire