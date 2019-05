Nouveau plan d'attaque contre les loups

En Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges, les chasseurs ont établi un nouveau plan afin d'abattre davantage de loups. Les animaux ont augmenté en nombre et plus de 4 000 attaques de troupeaux ont été enregistrées en 2018. Les bergers peuvent perdre des dizaines de brebis en quelques mois. Une association de défense des animaux prend également des dispositions de leur côté pour les protéger des abattages massifs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.